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Şırnak’ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Asayiş 01.06.2022, 09:11 01.06.2022, 09:50
Şırnak’ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisiİ) 2022-3 Operasyonu" başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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