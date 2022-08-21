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Şırnak’ta cansız bedeni bulunan Firdevs Babat’ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 3 gün önce kaybolan Firdevs Babat’ın cansız bedeni dün bulunurken, gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti.

Asayiş 21.08.2022, 12:11
Şırnak’ta cansız bedeni bulunan Firdevs Babat’ın erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 3 gün önce kaybolan Firdevs Babat’ın cansız bedeni dün bulunurken, gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti.

İddiaya göre, 3 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan Firdevs Babat’tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirmişti ve yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedeni bulunmuştu. Olayda erkek arkadaşı A.B. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan A.B. sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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