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Şırnak’ta bayramda caddeler boş kaldı

Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle Şırnak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Asayiş 13.05.2021, 11:41
Şırnak’ta bayramda caddeler boş kaldı

Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle Şırnak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece bayram namazına izin verildi. Namaz sonrası vatandaşlar gelenekleri olan mezarlık ve ev ziyaretlerini salgın nedeniyle yapamadı. Cadde ve sokakların boş kaldığı ilçede polis ekiplerinin denetimlerine devam ettiği görüldü.
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