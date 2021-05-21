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Şırnak’ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi

Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına teröristler tarafından maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi.

Asayiş 21.05.2021, 00:50
Şırnak’ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi

Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına teröristler tarafından maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediği bildirildi.
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