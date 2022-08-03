Şırnak’ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri Unimog araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 10 asker hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.