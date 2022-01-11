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Şırnak’ta 9 bin 265 operasyonda 54 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2021’de Şırnak ve ilçelerinde terörle mücadele faaliyetlerini değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, 9 bin 265 operasyonda 54 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Asayiş 11.01.2022, 13:30
Şırnak’ta 9 bin 265 operasyonda 54 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2021’de Şırnak ve ilçelerinde terörle mücadele faaliyetlerini değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, 9 bin 265 operasyonda 54 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Cemal Dalaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe kaymakamları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda 2021 yılı değerlendirilmesi yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, 2021 yılında 9 bin 265 operasyon düzenlendiğini, 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 764 şüpheli hakkında da terör suçları kapsamında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK – DEAŞ - FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda Cumhuriyet Başsavcılıklarının Koordinesinde işlem yapılan 565 şüphelinin 103’ü tutuklandığı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ise işlem yapılan 199 şüphelinin 24’ü tutuklandığı belirtildi. Kırsalda Jandarma Ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında, 485 sığınak, barınak, mağaralarda, 551 Roketatar mühimmatı, 259 el bombası, 80 EYP, 10 mayın, 10 patlamamış top mühimmatı, 1 havan, 3 lav, 4 roketatar, 376 tüp ve birçok patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda ağır silah ile silah mühimmatları, örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

“Şırnak’ta 2021 yılında teröre katılım olmadı”

Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında, 3 adet uzun namlulu silah, 2 adet kısa namlulu silah, 9 adet AK-47 şarjörü, 4 adet el yapımı patlayıcı, 5 adet el bombası, patlayıcı ve silah mühimmatları ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. İkna faaliyeti çalışmaları kapsamında, Emniyet birimlerine teslim olan 152 bölücü terör örgütü mensubunun 37’sine Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından işlem tesis edilmiş olup bunlardan 31’i tutuklandığı, İl Jandarma Komutanlığı birimlerine teslim olan 50 bölücü terör örgütü mensubunun 23’üne Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca işlem tesis edildiği ifade edildi. Kentte işlem tesis edilen toplam 60 şahıstan 54’ü tutuklandığı, kentte 2020 yılında bölücü terör örgütüne 4 şahsın katıldığı belirtilirken, 2021 yılında hiç katılımın olmadığı kaydedildi.

“İşlem yapılan şahıslardan 268’i tutuklandı”

Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarına da değinen Vali Pehlivan, 2021 yılında kent genelinde terörün finans kaynaklarından olan Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Emniyet birimlerince 39 planlı operasyon ve 1417 çalışma gerçekleştiğini söyledi. Jandarma birimlerince 20 planlı operasyon ve 299 çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Vali Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekleştirilen bu operasyonlar ve çalışmalarda Emniyet birimlerince işlem yapılan 1824 şüpheli şahıstan 93’ü tutuklanmış, Jandarma birimlerince işlem yapılan 403 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklanmıştır. Emniyet birimlerince yapılan operasyonlar sonucu, 267 kilo eroin ve farklı kategorilerde uyuşturucu maddeler, 211 bin 118 paket kaçak sigara, bin 10 kilogram kaçak çay, 513 kilogram tütün, 4 bin 208 adet cep telefonu, 925 şişe kaçak içki, 4 bin 501 kutu ve 382 şişe ilaç ele geçirilmiştir. Jandarma birimlerince yapılan operasyonlar sonucu, müdahale edilen olaylarda 334 kilo kenevir, 97 bin 711 paket sigara, 7 bin 949 kilo çay, 942 adet kol saati, 25 adet araç, 2 adet çekici, dorse, 6 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 31 adet Kaleşnikof şarjörü ile uyuşturucu maddeler, çeşitli silah mühimmatları ve kıymetli eşyalar ele geçirilmiştir. 2021 yılı boyunca Emniyet sorumluluk sahasında 5 bin 932, Jandarma sorumluluk sahasında bin 393 olmak üzere toplam 7 bin 325 asayiş olayı meydana gelmiştir. Belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilip yakalanan 5 bin 232 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapılmıştır. İşlem yapılan şahıslardan toplam 268’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştır.”

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