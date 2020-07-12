Şırnak’ta 83 kilo eroin maddesi ele geçirildi

Şırnak Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmada, 82.9 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada 160 adet paket halinde toplam 82.9 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl Merkezi ve İlçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde; toplam daralı ağırlığı 82.9 kilogram olan 160 adet, paket halinde eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edecek" denildi.