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Şırnak’ta 48 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
ŞIRNAK’TA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 48 BİN 900 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 28.03.2023, 13:57
Şırnak’ta il Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 48 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, terörün finans kaynaklarından olan "kaçakçılık"la mücadele çerçevesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silopi ilçesinde yapılan operasyonda, 48 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yapılan operasyon çerçevesinde gözaltına şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.