Şırnak’ta 2 kilo altın ve tarihi eser ele geçirildi

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kilo altın, tarihi eser ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 42 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 25,09 gram esrar, 105,58 gram eroin, 29,48 gram kokain, 28,39 gram metamfetamin, 5 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351,43 gram altın, 2 kilogram kaçak sigara tütünü, 200 adet puro, 28 adet kaçak cep telefonu, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 2020 lira ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 42 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 41 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.