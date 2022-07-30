Şırnak ve Siirt’te Eren Abluka-27 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt’te bin 377 personelin katılımıyla Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ve Siirt illerinde Eren Abluka-27 ( Bestler Dereler-Herekol) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Timlerinden oluşan bin 377 personel ile 106 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Bestler Dereler bölgesi ile Siirt ili Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara, 18 adet sığınak ve barınakta; 7 adet jeneratör, 1 adet anti personel roketatar mühimmatı, 51,5 metre elektrik kablosu, 1 adet EYP düzenekli büyük tüp, 1 adet basma düzenekli EYP, 4 adet mevzi ve 1 adet tuzaklanmış mevzi, 4 adet büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.