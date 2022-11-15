Şırnak Valiliğinden, MHP ilçe başkanı hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Şırnak Valiliği, İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının faili terörist Ahlam Albashır ile MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın telefonla görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Şırnak Valiliği, 13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısının faili Suriye uyruklu Ahlam Albashır ile MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın telefonla görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, yapılan inceleme sonucunda, Mehmet Emin İlhan adına GSM hattının Cizre ilçesinde bir GSM bayisi tarafından yasadışı yollarla hat çıkarılarak 3’üncü bir şahsa verildiğinin ortaya çıktığını bildirdi. Hattın Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, herhangi bir telefon görüşmesinin de yapılmadığı tespit edilirken, İlhan’ın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, yasal işlemleri başlatacağını ve suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.