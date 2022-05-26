Şırnak polisi 310 saatlik görüntü izleyerek hırsızları yakaladı

Şırnak polisi, iletişim kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi, MOBESE kamerasından 310 saat görüntü izlenerek yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehr-i Nuh Mahallesi ve Çakırsöğüt bölgesinde bir firmaya ait 800 bin TL değerindeki iletişim kablolarını çalan şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği kurdukları özel ekipler tarafından yapılan araştırma kapsamında, Şırnak, Cizre ve Silopi’de MOBESE kamerası görüntüleri incelendi. Toplam 310 saatten fazla görüntüyü izleyen ekip, şüphelilerin Ş.Y., İ.S., M.T. ve Ş.T. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden 3’ü yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Y. ve İ.S. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, firari Ş.T.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde boş arazide bulunan 2 kablo makarası sahibine teslim edildi.