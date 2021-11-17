Şırnak merkezli ’Tufan Operasyonu’: 35 gözaltı

Şırnak merkezli Mardin, Antalya ve Adana illerinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik ’Tufan Operasyonu’ düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK’ya yönelik ’Tufan Operasyonu’ düzenlendi. Şırnak merkezli Mardin, Antalya ve Adana illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK’ya yardım ve yataklık suçundan 35 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı ’Tufan Operasyonu’ kapsamında, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, örgüte bilerek isteyerek yardım etme suçları ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman desteği sağladıkları tespit edilen 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Şırnak merkezli Mardin, Antalya ve Adana illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan ikamet aramalarında;1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 398 adet tabanca mühimmatı, 4 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olay ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.