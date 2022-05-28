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Şırnak merkezli fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak ve Denizli’de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 28.05.2022, 21:38
Şırnak merkezli fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak ve Denizli’de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yaklaşık 2,5 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, kent merkezi, Cizre ilçesi ile Denizli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla T.U. (25), M.N.G.(24), Ş.A. (25), K.K. (29), K.A. (25), G.K.(41), R.Ç. (26), K.U. (32) ve N.V. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.

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