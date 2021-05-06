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Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 06.05.2021, 16:36
Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak’ta 29 Nisan’da başlayan ve 2 bin 280 personelin katıldığı Eren Cudi-Besta operasyonunda 2 havan, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 roketatar mühimmatı, 1 piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 el bombası, 1 tabanca susturucusu, 2 lazermetre, 1 gece görüş dürbünü ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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