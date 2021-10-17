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Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi

Şırnak-Cizre karayolunda tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Asayiş 17.10.2021, 13:28
Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi

Şırnak-Cizre karayolunda tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABF 438 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen 112 acil servisi ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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