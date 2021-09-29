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Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Besta ve Cudi bölgesinde 29 Nisanda başlatılan Eren-13 Cudi-Bestler operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 29.09.2021, 11:18
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Besta ve Cudi bölgesinde 29 Nisanda başlatılan Eren-13 Cudi-Bestler operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Bestler Dereler kırsalını kapsayan Eren-13 Cudi-Besta operasyonunda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 280 personel görev aldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince yapılan operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince operasyon devam ederken, arama ve tarama faaliyeti devam ettiği kaydedildi.

Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonlarında Şırnak merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” denildi.

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