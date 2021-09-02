Şırnak annelerinden HDP önünde kutlamalı eylem

Terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı gerekçesiyle HDP önünde eylem yapan Şırnak annelerinden Emine Üstek, oğluna kavuşmanın mutluluğunu HDP önünde halay çekerek kutladı.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak anneleri, HDP il binası önünde eylem yaparak halay çekti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ve davul zurna eşliğinde HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ ve ’Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı.

Geçtiğimiz hafta oğlu M.Ü. terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuş, ardından emniyet birimleri tarafından anne Emine ve baba Ömer Üstek ile buluşması sağlanmıştı.

Yaklaşık bir yıl boyunca her hafta HDP Şırnak il binası önünde yapılan eyleme katılan anne Emine Üstek’in azmi mutlu sonla bitti. Anne Üstek, oğlunun 7 yıl önce henüz 15 yaşındayken bayram sabahı dağa kaçırıldığını ve her hafta HDP önünde yaptıkları eylem sonucu oğluna kavuştuğunu söyledi. Emine Üstek, “Allah herkesten razı olsun. Oğlumun fotoğrafı hep koynumda idi, şimdi artık kendisi koynumda olacak. Allah devletimizden razı olsun. Bu sefer oğlum sağ salim gelip bize kavuştu. Dağda olanlara da sesleniyorum, gelin annelerinize, babalarınıza kavuşun. Bir bilseniz ben ne kadar sevinmişim, anneleriniz de sevinecekler. Gelin hepiniz gelin evinize” dedi.

Baba Ömer Üstek de, “Allah bütün devlet büyüklerimizden razı olsun. Çocuğumuzu dağdan getirdiler biz çok memnun olduk. İnşallah herkesin çocuğu gelir. Diyarbakır’daki annelere selam yoluyorum. İnşallah onlarda çocukların kavuşurlar" diye konuştu.

"Biz Şırnaklı kadınlar olarak hiçbir zaman bu davadan vazgeçmeyeceğiz"

Şehit ailesi Zübeyde Bilir ise ailelere destek için eyleme katıldığını söyledi. Bilir, "Bugün burada bulunmamızın sebebi Emine teyzenin oğluna kavuşması, terör örgütün kucağından bir gencimizi daha aldık. İnşallah bütün gençlerimiz böyle ailelerine kavuşurlar. Bütün annelerin gözyaşları diner. Biz Şırnaklı kadınlar olarak hiçbir zaman bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bir tek gencimizi PKK terör örgütüne yedirmeyeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından HDP il binası önünde bir süre önce oğlu güvenlik güçlerine teslim olan anne Emine, baba Ömer ve Şırnak Anneleri davul zurna eşliğinde halay çekti. Anne Emine ve baba Ömer oğullarına kavuştukları için HDP il binası önünde doyasıya halay çekerek, eğlendi.