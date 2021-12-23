banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!

Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır

Şırnak Valiliği, vatandaşların kış aylarında kar ve buzlanmadan etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, 2 bin 619 kilometrelik yol ağında karayolları ve İl Özel İdaresi 207 personel, 76 araçla karla mücadele gerçekleştireceklerini belirtti.

Asayiş 23.12.2021, 14:33
Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır

Şırnak Valiliği, vatandaşların kış aylarında kar ve buzlanmadan etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, 2 bin 619 kilometrelik yol ağında karayolları ve İl Özel İdaresi 207 personel, 76 araçla karla mücadele gerçekleştireceklerini belirtti.

Kış aylarının soğuk ve karlı geçtiği Şırnak’ta kent merkezi ve kırsalda vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması ve köy yollarının açık tutulması amacıyla yapılan hazırlıklar tamamlandı. Karla mücadele kapsamında 2 bin 619 kilometrelik yolda, Şırnak Belediyesi, Karayolları 95. Şube Şefliği, DEDAŞ, Türk Telekom, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık birimleri 207 personel, 76 araç ve teçhizat ile kışa hazır duruma getirildi.

Yapılan hazırlıkları incelemek üzere İl Özel İdaresi’ne gelen Vali Ali Hamza Pehlivan, 7 bin 152 yüz ölçüme sahip olduklarını, 6 ilçe, 240 köy ve 189 köy yerleşim alanı olarak kullanıldığını açıkladı. Yüksek kesimli köylerde kar mücadelesi verildiğini söyleyen Pehlivan, “Aralık ayı başında kış hazırlıklarını hızlandırdık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Özel İdaresi sorumluluğunda kar nedeniyle kapanması muhtemel olan yolların açılması hususunda 7 kurum belirlendi. Belirlenen 7 kuruma göre personel ve araç tesis edildi. İl genelinde 71 iş makinası, 5 paletli ambulans ve 207 personel görevlendirildi. İl emniyet, jandarma, AFAD, belediye ekipleri ile sağlık ekipleri her zaman olduğu gibi kış mevsiminde 7 gün 24 esaslı çalışmalarını sürdürecekler” ifadelerinde bulundu.

Vali Pehlivan, “Merkezi yerlerde ise belediyemiz karla mücadeleyi sürdürüyor. Şırnak Belediyesi bu kapsamda hazırlıklarını tamamladı. Yine 7 gün 24 saat esaslı vazife görecek şekilde 13 aracını hazır tutuyor. Buzlanmaya karşı da gerekli tuz stoklamayı yapmış durumda. 2 kar küreme, 1 greyder, 3 kazıyıcı kepçe, 1 loder, 3 damperli kamyon ve pikapla merkezde görev yapacak. Tabi belde ve ilçe belediyelerimiz de gerekli hazırlıklarını tamamladılar” diye konuştu.

“Paletli ambulans ve helikopterler hazır durumda”

7 gün 24 saat esaslı çalışan İl Sağlık Müdürlüğünün de hazırlıklarını tamamladığını aktaran Pehlivan sözlerini şöyle sürdürdü:

“5 paletli ambulans hizmet verecek. Bunların 3’ü merkezde, 1’i Beytüşşebap’ta ve 1 Uludere de görev yapacak. 23. Sınır Piyade Tümen komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığımız acil durumlarda helikopter ihtiyacı olduğu zamanlarda havanın müsaade ettiği ölçüde ve acil durumlarda devrede olacak. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma ve DEDAŞ ekipleri karla mücadelede 7 gün 24 saat esaslı takipte olacaklar. Emniyet ve jandarma ekipleri trafikte güvenliğin sağlanması için sürekli devriye hizmeti için vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis için 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam edecekler.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8