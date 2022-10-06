Şirketlerin mail adreslerini hackleyerek dolandırıcılık yapan 10 şüpheli yakalandı

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin mail hesaplarını ele geçirerek sahte posta adresleri üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik yapılan İstanbul’da yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Ele geçirdikleri kurumsal maille aynı firmalar adına sahte hesaplar açan şebekenin, bu yöntemle yurt dışındaki firmalardan kendi banka hesaplarına 665 bin lira para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren uluslararası iki şirketin kurumsal mail hesaplarını hackleyerek şirket hesaplarına gelecek paraları kendi hesaplarına yönlendiren şebekeyi tespit etti. İki firmadan ele geçirdikleri kurumsal maille aynı firma adına sahte hesaplar açan şebeke, bu yöntemle yurt dışındaki firmalardan kendi banka hesaplarına 665 bin lira para transferi gerçekleştirdi.

136 bin liraya el konuldu, hesaplarındaki 295 bin TL bloke edildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon başlatıldı. İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda şüphelilere ait suç unsuru olarak kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile 136 bin 500 lira paraya el konuldu. Dolandırıcıların banka hesabında bulunan toplam 295 bin TL de bloke edildi.

Şirketler arası ödeme sırasında araya girip parayı yönlendirmişler

Hackleyerek yetkisiz erişim yapan ve şirketlerin elektronik posta adreslerini taklit ederek benzer şekilde sahte adresler oluşturan şebeke üyelerinin, şirketler arası ödeme yapılacağı esnada araya girip yönlendirme yaptıkları anlaşıldı. Zanlıların ayrıca kamuoyunda tanınan araç kiralama firmalarının sahte sitelerini oluşturup araç kiralayacak mağdurların bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri, kiralama bedelini mağdurların banka hesaplarından şüpheli şahısların önceden belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları üçüncü şahısların hesaplarına havale ettikleri ya da üçüncü kişiler adına kripto para firmalarından hesaplar açarak söz konusu tutarları dijital para ile bu hesaplara transfer ettirdikleri belirlendi. Dolandırıcılık şebekesinin, bu yöntemle toplamda 665 bin lira mağduriyet oluşturdukları aktarıldı. Gözaltına alınıp Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen dolandırıcıların emniyetteki işlemleri sürüyor.