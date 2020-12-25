İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, şirketlere siber saldırı düzenleyen 13 kişi yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 4 farklı ilde online borsa ve FOREX işlemi yapan şirketlere siber saldırı düzenleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1.850.000 €, 1.200.000 $ ve çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirilerek yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanmıştır.'' denildi.