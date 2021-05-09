Şirket kartından şahsi giderler için harcama yaptı, hapis cezası aldı...

Chad Focus sahne adıyla tanınan Chad Arrington, medya şirketi Agora Publishing'de SEO uzmanı olarak çalışıyordu.

33 yaşındaki rapçinin, şirketin kendisine verdiği kredi kartını kullanarak 2015-2018 arasında kendi müzik kariyerini ilerletmek için toplamda 4 milyon dolar harcama yaptığı ortaya çıkmıştı.

Şubat 2020'de suçunu itiraf eden Arrington hakkındaki karar çarşamba günü görülen duruşmada belli oldu.

Arrington'ın parayla sosyal medyada takipçi satın alarak beğeni, etiketlenme ve izlenme sayılarını artırdığı belirtildi. Rapçi ayrıca çeşitli müzik platformlarında şarkılarının dinlenme oranlarının da yüksek gösterilmesini sağladı.

Rapçinin Focus Music Entertainment adıyla kendi kurduğu müzik şirketi için stüdyo ekipmanları satın aldığı ve sonrasında bu şirket üzerinden parçalarını yayımladığı da ifade edildi.

Öte yandan Arrington'ın, şirketin kredi kartıyla ünlü Times Meydanı'ndaki bir reklam panosu da dahil birçok yerdeki ilan panosunu kiraladığı ve üzerinde "dünyanın 1 numaralı stüdyo sanatçısı" ifadelerinin yer aldığı çeşitli reklamlar yayımlattığı belirtildi.

Rapçinin harcamaları gizleyebilmek için kredi kartı ekstresinde müdürünün imzasını taklit ettiği ve çalışanlardan iki kişiyi de muhasebedeki bazı girdi çıktıları değiştirmeleri için ikna ettiği bildirildi.

"Şehrimi ve gençliği hayal kırıklığına uğrattım" diyen Arrington, elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla iki yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(Independent Türkçe)