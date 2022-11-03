Siren sesini duyan herkes ilk bulduğu güvenli alana sığındı

Yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı’nda, Eskişehir’in protokol temsilcileri siren sesleriyle kişisel güvenliğini alarak bina tahliyesi gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmaları çerçevesinde yurt genelinde bulunan diyanete bağlı kurumlarda ‘Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak tüm yurtta gerçekleştirilen tatbikata Eskişehir’de diyanete bağlı 270 kurumda bulunan 5 bin 500 öğrenci ve 200 personel katıldı.

Eskişehir İl Müftülüğü Hizmet Binası’nda gerçekleşen tatbikatta ise çalan sirenlerin ardından müftülük makamında bulunan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Müftüsü Bekir Gerek, AFAD İl Müdürü Recep Bayar ve müftülük personelleri güvenli alanlara saklandı. Siren seslerinin sona ermesiyle protokol temsilcileri ile müftülük personelleri hızlı adımlarla binanın dışına çıkarak Acil Toplanma Alanı’na geçti.

“İlimizde 5 bin 500 öğrenci ve 200 personel tatbikata katıldı”

İl genelinde tatbikata katılan öğrenci ve personel sayılarını belirten Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek, şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın bugün müşterek ve eş zamanlı olarak tüm Türkiye’de idari binalar, müftülük binaları, eğitim merkezleri ve Kur’an kurslarında tatbikat yapıldı. İlimiz genelinde toplamda 270 Kur’an kursu noktasında, 4-6 yaş ve hafızlık Kur’an kursları dâhil 5 bin 500 öğrenci tatbikata katılmış oldu. Ayrıca eğitim merkezi, 1 adet dini ihtisas merkezi ve toplam 15 müftülüğümüzde de 200 personelimiz bu tatbikata katılmış oldu. Tatbikat gördüğünüz üzere gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.”