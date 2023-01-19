Sırbistan’ın güneyinde şiddetli yağışlar nedeniyle OHAL ilan edildi

Sırbistan’ın güneyindeki Sancak bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Prijepolje, Yeni Pazar ve Seniçe’de (Sjenica) olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

Sırbistan’ın güneyinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesindeki Prijepolje, Yeni Pazar ve Seniçe’de olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi. Yeni Pazar kentindeki Trnavica, Josanica ve Raska nehirleri taştı. Trnavica nehrinde 2 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu. Şehir yönetimi, vatandaşlara nehir ve tehlike arz eden köprülerden uzak durma çağrısı yaptı.

Şehir merkezinde de sel felaketinin yaşandığı Seniçe’de aralarında ev, okul ve apartmanların yer aldığı 200’den fazla binayı su bastı. Lima nehrindeki su seviyesi saatte 7 santimetre hızla artmaya devam ederken, Prijepolje’de ise küçük nehirlerin taştığı ve bazı bölgelerde halkın tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, yağışların önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısında bulunuyor. Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, Karadağ ve Bosna Hersek’te de çeşitli sorunlara neden oldu.