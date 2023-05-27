Sırbistan’da dördüncü kez hükümet karşıtı protesto

Sırbistan’da mayıs ayının başında yaşanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağırısı üzerine "Sırbistan şiddete karşı" başlığıyla dördüncü kez hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Sırbistan’da hükümet karşıtları, ülkede mayıs ayında art arda gerçekleştirilen silahlı saldırılar nedeniyle başkent Belgrad’ta Ulusal Meclis binası önünde toplanarak "Sırbistan şiddete karşı" temasıyla protesto düzenledi. Protesto alanına şiddete karşı mücadele ve hüzün göstergesi olarak çiçeklerle gelen göstericiler, Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasının bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. RTS’nin tarafsız bir şekilde tüm halkın çıkarları doğrultusunda yayın yapması gerektiğini savunan göstericiler, ulusal TV kanallarında yayınlanan şiddet içerikli programların kaldırılması ve saldırılara karşı kurumsal sorumluluk alınması talebinde bulundu. Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteriler nedeniyle başkentteki ana caddeler trafiğe kapatıldı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ile Sırbistan Güvenlik ve Enformasyon Ajansı Müdürü Aleksandar Vulin’in istifasını isteyen göstericilerin, olaysız bir şekilde dağılması bekleniyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı’ndan protestolara yanıt

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, herkesin farklı fikirlere sahip olabileceğini ancak gerginliklerin seçim yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Halkın, 3 ve 5 Mayıs’ta yaşanan silahlı saldırıların ardından korktuğunu ve öfkelendiğini belirten Sırp lider, "İnsanların herkeste hata araması, herkesi suçlaması, değişim talebiyle sokaklara dökülmesi gayet doğal. Ancak siyasi gelişmeleri takip edenler, muhalefet ve eski yönetimin temsilcilerinin söz konusu gösterileri farklı amaçlar için kötüye kullanmaya çalıştığını anlamış olmalı." diye konuştu.

Vucic, dün kendisi için düzenlenen destek mitinginde Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) liderliğinden çekildiğini açıklamış, yerine Savunma Bakanı Milos Vucevic geçmişti.