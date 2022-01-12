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Bakan Koca: "Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren
Bakan Koca: "Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı."
Siparişe giden motosikletli kuryeye otomobil çarptı
Başakşehir’de sipariş götüren motosikletli kurye, otomobilin çarpması sonucu yere düşerek yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 12.01.2022, 19:27
Başakşehir’de sipariş götüren motosikletli kurye, otomobilin çarpması sonucu yere düşerek yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, sipariş götürün motosikletliye, sokak arasında otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen motokurye, yaralanarak yardım bekledi. Yaralı motosikletli ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.