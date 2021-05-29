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Sinop’ta yıkılan ağaç yolu kapattı

SİNOP (İHA) – Sinop’ta bir ağacın devrilmesi sonucu yol kapandı. Geçemeyen vatandaşlar ekipleri seferber etti.

Asayiş 29.05.2021, 21:32
Sinop’ta yıkılan ağaç yolu kapattı

SİNOP (İHA) – Sinop’ta bir ağacın devrilmesi sonucu yol kapandı. Geçemeyen vatandaşlar ekipleri seferber etti.

Olay, Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyü Hodul Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir kavak ağacı rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Durumu oradan geçmek isteyen vatandaşlar fark etti.

Ağaçla kapalı yolu kullanamayan vatandaşlar durumu yakındaki köye haber verdi. Köy azasının da desteğiyle bölgeye kesim motoru getirildi. Ağaç bulunduğu yerde parçalara ayrıldı. Ağacın dalları ve gövdesinin ayrılarak yol kenarına alınmasıyla yol tekrar kullanıma açıldı.
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