Sinop’ta yaşlı kadını dolandıran şahıs Yozgat’ta yakalandı

Sinop’ta kendisini polis olarak tanıtıp, adının terör örgütü ile anıldığını ileri sürerek yaşlı bir kadını dolandıran M.A., Yozgat’ta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Sinop’ta yaşlı bir kadını dolandıran 20 yaşındaki M.A. isimli şüpheliyi Yozgat otogarında üzerinde 188 bin 175 lira ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan denetimlerde M.A (20) isimli şahsın durumundan şüphelendi. Şanlıurfa’ya hareket eden otobüse binmek üzere iken M.A.’yı durduran ekipler, şahsın üst aramasında elindeki poşet içerisinde yüklü miktarda para bulunduğunu tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucu sahsın elinde bulunan 188 bin 175 liranın Sinop’ta dolandırılan kadına ait olduğu tespit edildi. M.A., isimli şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 188 bin 175 liraya sahibine teslim etmek için el koydu.

Şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.