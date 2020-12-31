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Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
SİNOP (İHA) – Sinop’ta aşırı hız sonucu hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak ağır yaralandı.
Asayiş 31.12.2020, 20:07
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SİNOP (İHA) – Sinop’ta aşırı hız sonucu hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak ağır yaralandı.Kaza, Sinop merkezde Bahçeyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Meydanı istikametine seyreden İlker Yeşil (35) 57 EB 390 plakalı motosikletiyle kaldırıma çarptı. Çarpma anında yere savrulan Yeşil, ağır yaralandı. Bacağı kırılan Yeşil, ambulans gelene kadar yaklaşık 10 dakika yerde kaldı. Yaralının ilk müdahalesini ise Jandarma Gazinosu’ndaki askerler yaptı. Yeşil’in olay yerine gelen eşi de onu yerde görünce şok geçirdi. Yeşil, 112 acil sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
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