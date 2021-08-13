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Sinop’ta sahilde bir kadın cesedi bulundu

Sinop’ta sahilde selin sürüklediği tomruklar arasında 1 kadın cesedi bulundu.

Asayiş 13.08.2021, 15:09
Sinop’ta sahilde bir kadın cesedi bulundu

Sinop’ta sahilde selin sürüklediği tomruklar arasında 1 kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesi İncirpınarı mevkisinde sahilde selin sürüklediği tomruklar arasında vatandaşlar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Durum güvenlik güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri cesedi sudan çıkarttı. Ceset morga götürüldü.
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