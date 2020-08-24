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Sinop’ta otomobil takla attı: 4 yaralı
SİNOP'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TAKLA ATAN ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 24.08.2020, 15:51
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Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop Erfelek karayolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye olunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aziz Ünlü (38) idaresindeki 57 EA 778 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Aziz Ünlü ile Gülcan Ünlü (35), Furkan Demir (14) ve Yusuf Sinan Ünlü (14) yaralandı.
Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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