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Sinop’ta orman yangını

Sinop’un Türkeli ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Asayiş 26.05.2022, 16:45
Sinop’ta orman yangını

Sinop’un Türkeli ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hacı köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim alanına yakın bölgede çıkan yangına, Türkeli ve Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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