banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Sinop’ta ’motosikletli pozitif’ ihbarı polisi alarma geçirdi

SİNOP (İHA) – Sinop’ta ’pozitif bir şahsın motosikletiyle dolaştığı’ ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs karantina yurduna gönderildi.

Asayiş 30.04.2021, 12:51
2
Sinop’ta ’motosikletli pozitif’ ihbarı polisi alarma geçirdi

SİNOP (İHA) – Sinop’ta ’pozitif bir şahsın motosikletiyle dolaştığı’ ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs karantina yurduna gönderildi.

Sinop’ta tam kapanmanın ilk gününde denetimler sıklaştırıldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina ihlallerine de fırsat vermedi. Gelen ihbarları da değerlendiren ekipler ’pozitif bir şahsın motosikletiyle dolaştığı’ ihbarı üzerine alarma geçti. Saat 10.30 sıralarında gerçekleşen olayda 34 NT 0802 plakalı motosiklet, sürücüsü Deniz A. ile birlikte Nalbant Sokak üzerinde durduruldu. Ekipler şahsı bir süre güvenli mesafede bekletti.

Şahsın motosikletinin bagajında yavru köpek bulunduğunu öğrenen şahıslar duruma duyarsız kalmadı. Havasız kalmaması için yavru, bagajdan çıkartılarak ekiplerce ağzı açık bir kutuya alındı. Şahıs karantina yurduna götürülmek üzere gelen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Motosiklet için çekici çağrıldı. Yavru köpek ise barınağa götürülmek üzere bekletildi.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?