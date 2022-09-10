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Sinop’ta kuru otları tutuşturan vatandaş az daha köyü yakıyordu
Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü.
Asayiş 10.09.2022, 13:01
Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Osmaniye bölgesi Küme Evleri mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mustafa K. isimli vatandaş kurumuş otları yakmak istedi. Rüzgarın da etkisiyle alevler defne ağaçlarına sıçrayınca yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle bir eve sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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