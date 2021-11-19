Sinop’ta iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Türkeli - Ayancık karayolu Düz Köyü mevkisinde meydana geldi. Tarık K. İdaresindeki 57 EC plakalı otomobil ile Özgür T. İdaresindeki elektrik dağıtım şirketine ait pikap sağanak yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Saffet Y., Özgür T., Tarık K., Aytekin K., Murat A., Sebahattin Ö. ve Salih G. yaralandı. Yaralılardan, Saffet Y., Özgür T., Tarık K., Aytekin K. ve Murat A., Türkeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.