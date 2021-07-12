banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Akıncı üssü davasında karar açıklandı
Akıncı üssü davasında karar açıklandı
Az kalsın sahibi öldürecekti!
Az kalsın sahibi öldürecekti!
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması

Sinop’ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Sinop’ta yaşanan bıçaklı kavgada eşini bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 12.07.2021, 17:49
Sinop’ta eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
banner502

Sinop’ta yaşanan bıçaklı kavgada eşini bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop’ta bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yabancı uyruklu M.V.M. adlı şahıs eşi M.M.’yi (24) evde bıçakla yaralamış, olayda A.R.A. (22) adlı şahıs da bıçaklanmıştı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen M.M. hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.V.M.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.V.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501