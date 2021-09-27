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Sinop’ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Sinop’un Türkeli ilçesinde, bir evin çatısını onardığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 27.09.2021, 19:17
Sinop’ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Sinop’un Türkeli ilçesinde, bir evin çatısını onardığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşgüney köyünde, çatı onarımı yapan Özkan Hüseyinbaş (43) eliyle tuttuğu demir cismini havaya kaldırdığı sırada yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralı olarak ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyinbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyinbaş’ın cenazesi, Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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