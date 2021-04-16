Sinop’ta cip bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Sinop’ta cipin bahçe duvarına çarptığı kazada 3 kadın hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Akliman Yolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir eden 06 DIB 75 plakalı cip yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç birkaç metre ileriye savruldu. Hava yastıklarının açılmasıyla sürücü Ş.Y. (19), araçta bulunan Z.B. (20) ile Z.Y. (19) adlı 3 kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motoru yere düşen cip kazada büyük hasar aldı.

Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.