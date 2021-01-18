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Sinop’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı
Sinop’ta kar ve buzlanma nedeniyle aydınlatma direğine çarpan otomobil direkle beraber devrildi. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Asayiş 18.01.2021, 20:02
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Sinop’ta kar ve buzlanma nedeniyle aydınlatma direğine çarpan otomobil direkle beraber devrildi. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Boyabat istikametinden Sinop’a doğru giden Murat Vanlıoğlu’nun (69) kullandığı 34 TP 8398 plakalı otomobil Çiftlik Tüneli Çıkışı Heyamola Kavşağı’nda kar ve buzlanmanın etkisiyle kayarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direği ayakta tutan temel betonu yerinden kalktı. Temelinden devrilen direk aracı da beraberinde götürdü. Direk devrilirken araç da yan yattı. Sürücü Murat Vanlıoğlu, araçta bulunan Büşra Vanlıoğlu (37) ve Hüsna Metin (37) çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralıların ilk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Polis de kazayla ilgili inceleme yaptı.
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