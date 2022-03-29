Sinop’ta 100 bin lira değerinde ağ kurşunları çalındı

Sinop’un Ayancık ilçesi İstefan Limanı’nda, ağ kurşunlarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyü İstefan Limanı’ndaki balıkçıların ağ kurşunlarını çalarak yaklaşık 100 bin lira değerinde zarara yol açılan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde belirledikleri 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, daha sonra Adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.