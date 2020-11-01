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Sinop’ta 1 haftadır kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

SİNOP'TA 1 HAFTADIR KAYIP OLAN YAŞLI ADAMIN CESEDİ BULUNDU

Asayiş 01.11.2020, 17:27
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Sinop’ta 1 haftadır kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

Sinop’ta 1 haftadır kayıp olan 98 yaşındaki vatandaşın cesedi, uçurumun dibinde bulundu.

Sinop’ta 1 hafta önce evinden hayvanları otlatmak için çıkan 98 yaşındaki Hasan Demirci’den acı haber geldi.

Yaşlı adamın cesedi damadı ve torunu tarafından evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki uçurumun dibinde bulundu.

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