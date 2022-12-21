Sinop açıklarında yanan kuru yük gemisindeki mürettebatın isimleri belli oldu

Sinop açıklarında Panama bayraklı kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan mürettebat ve kaybolan kaptanın isimleri belli oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 mürettebatın hayati tehlikesinin bulunduğu, 2’sinin entübe edildiği öğrenildi.

Yangın, dün akşam 20.30 sıralarında Sinop’un Bozburun mevkisinde yaklaşık 7 mil açıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Panama bayraklı Bata Alfa isimli kuru yük gemisinin mekanik bölgesinde yangın çıktı. Yangın sırasında gemide bulunan 17 mürettebatın vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Civardaki gemilere yardım çağrısı yapan mürettebatın yardımına ilk önce bir balıkçı gemisiyle Sahil Güvenlik ekipleri koştu.

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72’nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edildi. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alındı ve olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 16 gemi mürettebatı kurtarıldı. Yangında giysileri tutuşunca denize atlayan gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yangının devam ettiği ve kaptanın arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

17 mürettebatın ismi

Mısır uyruklu genin kaptanının Abbelhafez Hasam, diğer mürettebatın ise Elemam Khaled, Mohamed Hamed, Kotb Ahmet, Kassem Mohamed, Elrahman Mohamed, Sahıma Klodıan, Abdellatıp Eslam, Hrozdov Oleksandr, Elberrawı Ossama, Herraz Emad, Farahat Reoa, Daovo Ashraf, Elzayat Walıo, Baratashvılı Davıd, Hemıda Antar ve Elmesy Mohamed olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 4’ünün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunduğu, 2’sinin ise entübe edildiği bildirildi. Diğer yaralıların ise Ankara GATA’da ve Sinop’taki hastanede tedavi altına alındıkları ifade edildi.