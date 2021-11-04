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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor."
Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.
Asayiş 04.11.2021, 15:37
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye’den Türkiye’ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.