Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’den ülkeye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu bir terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir teröristin Suriye’den Türkiye’ye girme teşebbüsünde bulunacağı bilgisi üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.