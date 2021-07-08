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Sınırı geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yer alan gümrük kapısından geçmeye çalışan ve istihbarat servisine ait olduğu süsü verilen araçta 17 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 08.07.2021, 15:15
Sınırı geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yer alan gümrük kapısından geçmeye çalışan ve istihbarat servisine ait olduğu süsü verilen araçta 17 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Akçakale Gümrük Kapısı’nda yaşandı. İddiaya göre istihbarat birimine ait olduğu süsü verilen plakasız bir araç, gümrük kapısından kontrolden geçirilmeden geçmek istedi. Sürücüyü indiren ekipler aracın içerisini kontrol ettiklerinde 4’ü çocuk 17 Suriyelinin olduğunu gördü. Araçtakiler hakkında işlem yapılırken Suriye uyruklu olduğu belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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