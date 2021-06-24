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Sınırdan giriş yapan tırın lastiğinden bin 570 paket kaçak çıktı

Kilis Elbeyli Çobanbey Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırın lastiklerinde yapılan aramada bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş 24.06.2021, 09:22
Sınırdan giriş yapan tırın lastiğinden bin 570 paket kaçak çıktı

Kilis Elbeyli Çobanbey Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırın lastiklerinde yapılan aramada bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren tırda şüphe üzerine arama yaptı. Hangara çekilen tırda yapılan kontrollerde dorse ön lastiklerin içine gizlenmiş vaziyette bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tırın sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.
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