Sınırdan geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Suriye sınırından Türkiye’ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir şahsın Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışacağı bilgisini aldı. Ceylanpınar ile Resulayn arasındaki sınır hattında önlem alan ekipler, teröristi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.