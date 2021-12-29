Sınırda PKK/KCK üyesi 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.