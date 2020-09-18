Sınırda 1 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yaptıkları aramada, 1 milyon TL değerinde 192 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir tırı durdurdu. Tırın yakıt deposundaki gizli bölmelerinde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon TL değerinde 192 adet cep telefonu ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasına müteakip adliyeye sevk edileceği bildirildi.