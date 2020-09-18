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Sınırda 1 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
KİLİS’İN ELBEYLİ İLÇESİ ÇOBANBEY GÜMRÜK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN BİR TIRDA YAPTIKLARI ARAMADA, 1 MİLYON TL DEĞERİNDE 192 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 18.09.2020, 20:05
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Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yaptıkları aramada, 1 milyon TL değerinde 192 adet cep telefonu ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir tırı durdurdu. Tırın yakıt deposundaki gizli bölmelerinde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon TL değerinde 192 adet cep telefonu ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasına müteakip adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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