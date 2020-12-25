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Sinir krizi geçirip pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı
Bursa’da sinir krizi geçirip kendisini pencereden atmaya çalışan genç kız babası tarafından son andan kurtarıldı. Yaşanan panik anları amatör kameralar tarafından görüntülendi.
Asayiş 25.12.2020, 15:18
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Olay, merkez Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, babası ile tartışıp sinir krizi geçiren genç kız kendini pencereden sarkıtarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden babası genç kızı kolundan tutarak dakikalarca atlamasını engelledi. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşların kendilerini minder gibi açması dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
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